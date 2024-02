Piozzo si veste a festa per il Carnevale tra allestimenti a tema e la visita della Corte del Moro

Il tour del "GiroMoro" ha fatto tappa anche a Piozzo alla casa di riposo dell'Albarosa.

Martedì 6 febbraio, ad accogliere il Moro (Mario Bosia) e la Bela (Francesca Battaglia) che, insieme alla Corte, oltre al personale della struttura erano presenti anche il sindaco Antonio Acconciaioco con una rappresentanza dell'amministrazione comunale e la moglie Anna Tognella che, anche per il Carnevale, ha pensato ad un allestimento a tema.

"Un bel momento di gioia e festa - il commento del primo cittadino - è stato terapeutico per gli anziani e motivo di grande divetimento per i bambini. Ringraziamo tutti i componenti della Corte che in questi giorni stanno visitando i paesi della zona per regalare un momento di spensieratezza ai più piccini e agli adulti".

La Corte ha fatto visita ai bambini della scuola della primaria di Piozzo, per poi proseguire all'Albarosa e infine raggiungere la casa di riposo di Farigliano.

Intanto il paese e la "Big Bench" si sono vestiti a festa con diverse mascherine, stelle filanti e addobbi. Gli allestimenti sono stati curati dalla signora Anna con le amiche Daniela Maria Grisotto e Maria Rita Giuliano.

Ecco le prossime tappe del "GiroMoro"