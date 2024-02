Mondovì, furti nelle abitazioni di Sant'Anna Avagnina: si potenzierà la videosorveglianza

Una serata pubblica per parlare di prevenzione e di come segnalare prontamente veicoli o situazioni sospette alle Forze dell'Ordine.

Si è svolto ieri sera, venerdì 9 febbraio, nel salone parrocchiale di Sant'Anna Avagnina, l'incontro tra i cittadini, Comune, Polizia Locale e Carabinieri, organizzato in seguito a una serie di episodi furtivi nelle abitazioni, che si sono verificati nelle scorse settimane in frazione.

Ampia la partecipazione del pubblico che ha avuto modo di porre domande alle Forze dell'Ordine.

"Siamo consapevoli dell’aumento dei furti nelle abitazioni a Sant’Anna Avagnina e in altre località del territorio comunale, sia frazionali, sia del concentrico cittadino - il commento del sindaco, Luca Robaldo intervenuto alla serata con l'assessore Alessandro Terreno - e per questa ragione abbiamo ritenuto opportuno convocare un primo incontro pubblico insieme alla Compagnia dei Carabinieri di Mondovì che ringrazio per la collaborazione. Come Amministrazione attueremo, di concerto con le forze dell’ordine, tutte le misure necessarie volte a garantire la pubblica sicurezza e una costante sorveglianza in ogni area della nostra città".

La prima novità emersa dalla serata è che verrà potenziato in Città l'impianto di videosorveglianza, con un intervento di oltre 300mila euro che verrà coperto in buona parte da un bando ministeriale.

"Partiremo con il potenziamento nelle zone più periferiche e problematiche. - ha spiegato la comandante della Polizia Locale, Domenica Chionetti - "L'impianto sarà collegato direttamente con la locale, nel rispetto delle normative sulla privacy".

A Sant'Anna, dove è giù presente una telecamera sulla piazza, ne verranno posizionate circa altre 6 per coprire l'area dal centro sportivo, della piscina, fino a strada del Mazzucco. Il nuovo impianto consentirà anche la lettura targhe, non per comminare sanzioni, ma per poter verificare il passaggio di veicoli sospetti.

Il Comune e la Polizia Locale stanno inoltre provvedendo alla stesura di un regolamento per il "Piano di sicurezza partecipato", che consenta di individuare una metodologia di collaborazione con i cittadini privati e che verrà illustrato nei prossimi mesi.

Altro argomento trattato nel corso della serata è stato quello del Controllo di vicinato per il quale il Comune di Mondovì ha siglato un protocollo di intesa con la Prefettura di Cuneo. "Non si tratta di ronde - ha specificato la comandante Chionetti - ma di un sistema professionale di segnalazione di anomalie o situazioni sospette grazie a un referente incaricato in diretto contatto con le Forze dell'Ordine".

Nel 2023 sono state circa 380 le richieste di verifica. L'impianto di videosorveglianza potrebbe essere installato già entro la fine dell'estate.

Dai residenti è arrivata richiesta di inserire una videocamera anche nell'area del cimitero, oggetto più volte di atti di vandalismo.

La Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mondovì, il capitano Francesca Borelli, intervenuta alla serata insieme al luogotenente Paolo Cotza ha illustrato metodologie di prevenzione e invitato la popolazione a rivolgersi sempre alle Forze dell'Ordine.

"Non abbiate timore di contattarci, siamo qui per voi. - ha sottolineato la Comandante Borelli - "In caso di dubbio o necessità non esitate a comporre il 112. Sono tanti i piccoli accorgimenti che possono aiutare a prevenire i furti: ricordate che i ladri studiano con attenzione le abitudini, non lasciate le finestre aperte quando uscite di casa e non nascondete le chiavi sotto il tappetino o nel vaso di fiori, chiudete le serrande. E soprattutto se notate un veicolo, un personaggio sospetto o una targa anche parziale, chiamate immediatamente il 112, la tempestività è fondamentale".



I Carabinieri hanno inoltre ricordato che chi possiede un impianto di allarme, che ne ha le specifiche, può far richiesta di essere collegati al 112.