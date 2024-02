A Cherasco, un Tango per un Cane Guida

Il Lions Club di Cherasco organizza giovedì 15 febbraio alle 19.45, presso il salone dell’Hotel Somaschi in via NS. Signora del Popolo 9, una serata a favore della donazione di un cane guida per ciechi o ipovedenti.

I fondi raccolti durante questo evento, insieme alle donazioni provenienti da iniziative simili, verranno destinati al centro Lions di addestramento di cani guida per ipovedenti di Limbiate (MB).

La storia del Tango Argentino sarà il tema della serata. Si esibiranno 3 coppie di ballerini professionisti e la curatrice della serata, Susi Lillo, presidente dell’Associazione Sportiva 'Tango Indipendente', illustrerà i vari aspetti del Tango Argentino, definito anche come un "sentimento triste che si balla”.

Si parlerà delle radici storiche e sociologiche di questo ballo, legato all’emigrazione italiana, metafora dell'accoglienza, dell’integrazione e dell'incontro.

Come corollario ci saranno una dimostrazione, alcuni brevi filmati per ballo e una performance storica, con 20 ballerini e un’attrice.

La serata ha il patrocinio del Comune di Cherasco e si concluderà con un approfondimento della Dott.ssa Elisa Canavese, psicologa e psicoterapeuta, che esaminerà gli aspetti terapeutici dell'”Abbraccio Tanguero”.

Il costo della serata, incluso aperitivo a buffet, sarà di 50 € a persona.

Per informazioni, whatsapp: 338 6972542 - 338 6630850