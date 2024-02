“Cuneo si trasforma”: partita la campagna di comunicazione sui cantieri finanziati dal PNRR

Sta arrivando in questi giorni, nelle cassette postali di tutti i residenti, un nuovo numero del notiziario comunale intitolato “Cuneo si Trasforma”: 8 pagine dedicate a spiegare a chi vive sul territorio la grande trasformazione che avverrà in città grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), attraverso i cantieri che stanno partendo in queste settimane. Oltre alla mappa degli interventi realizzati dal Comune e le relative schede di dettaglio, nel notiziario trovano spazio anche i progetti di inclusione del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese legati al PNRR. Inoltre, una pagina è dedicata al restauro di Palazzo Santa Croce, che ospiterà la biblioteca civica, una delle riqualificazioni più significative che avverrà nei prossimi anni.

Il notiziario è parte di uno sforzo di comunicazione più ampio che l’Amministrazione intende dedicare per informare con puntualità sul procedere dei lavori e per raccontare il senso delle opere che saranno realizzate. I progetti che hanno ottenuto il finanziamento europeo compongono infatti un disegno maturato nel tempo per far crescere Cuneo nel senso della sostenibilità, della vivibilità, dell’inclusione.

Lo slogan di questa campagna, “Cuneo si trasforma”, è accompagnato da un logo che rimanda al profilo delle montagne che circondano Cuneo e che esprime la dinamicità dei processi in corso.

Un racconto social è già iniziato nelle scorse settimane sui canali istituzionali Facebook, Instagram e X.

Inoltre, è presente sul sito istituzionale (alla pagina https://www.comune.cuneo.it/il-pnrr-e-i-grandi-cantieri-di-cuneo.html, raggiungibile tramite l’apposito bottone posizionato in home page) una sezione dedicata ai progetti del PNRR, con schede di dettaglio relative ad ogni singolo intervento. A breve la sezione web verrà sostituita da un nuovo portale (cuneositrasforma.it) dedicato ai progetti di trasformazione della città, che aiuterà a seguire lo svolgimento dei lavori e l’avanzamento dei cantieri del PNRR.

“Diritto dei cittadini - spiega la sindaca Patrizia Manassero - è essere puntualmente informati su quanto avviene nel territorio. Nostra responsabilità è quindi diffondere il più possibile le notizie. Questo il senso della campagna ‘Cuneo si trasforma’. Abbiamo di fronte a noi un periodo di intenso lavoro e una grande sfida, perché le regole del PNRR impongono che tutto sia terminato entro il 2026. Grazie alle risorse europee abbiamo l’opportunità di imprimere un cambiamento alla città. L’obiettivo ultimo è che Cuneo diventi una comunità ancora più vivibile, efficiente, accogliente”.

Al seguente link è possibile scaricare il notiziario in formato digitale: https://www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-produttive/stampa-e-comunicazione/pubblicazioni-istituzionali.html