”Amare la propria anima con musica e parole”: l’evento allo Spazio Culturale Piemontese di Saluzzo

Saluzzo, una sala dello Spazio culturale piemontese in corso Roma 4

Viene presentato come un coinvolgente momento di condivisione dal titolo ”Amare la propria anima tramite musica e parole” l’evento in programma allo Spazio Culturale Piemontese (corso Roma 4 a Saluzzo) domenica 18 febbraio dalle ore 15, realizzato in collaborazione con Antonio Lattarulo, organizzatore di eventi nell'Albese.

Francesco Carta, appassionato di musica fin da bambino, vuole riproporre in musica e suoni ciò che coglie dall’anima sotto forma di improvvisazione, scavando negli angoli più remoti del sè. Debora Sulcis, psicologa, esorta alla trasmutazione interiore per riscoprire il senso della propria esistenza e vivere nella gioia di sé stessi.

A seguire un aperitivo condiviso. Il costo per la partecipazione è di 15 euro, che saranno devoluti a due onlus: A.G.HA.V. di Bra, che si occupa di persone con disabilità o in difficoltà adulte, e l'Associazione di Promozione Sociale "L'Amore è ...", che si occupa di bimbi e adolescenti con disabilità o in difficoltà.

Per informazioni e prenotazioni il numero di telefono è: 377/5319262