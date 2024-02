Grinzane Cavour regala un corso di inglese ai bambini che frequentano le scuole elementari

Un corso di inglese gratuito e complementare all'insegnamento scolastico per i bimbi che frequentano la scuola elementare: è quello proposto dal Comune di Grinzane Cavour, e che è iniziato ufficialmente mercoledì 14 febbraio.

"Abbiamo avuto una grande adesione all'iniziativa- spiega l'assessore all'istruzione Elena Grimaldi-. I 60 bambini partecipanti sono stati divisi in due gruppi: mercoledì 14 febbraio hanno iniziato prima, seconda e terza, il 21 toccherà alle classi quarta e quinta. Il corso durerà fino all'8 maggio a cadenza alternata. Siamo molto felici di questo esperimento, non è stato facile organizzare e conciliare tutte le esigenze, ma le premesse sono buone e l'entusiasmo non manca".

Un progetto frutto di un lavoro di squadra. "Un grazie all'assessore Elena Grimaldi e a Valentina Vallome per l'attenzione con cui hanno seguito il progetto ed un grazie per la collaborazione di tutte le persone coinvolte all'arricchimento dei nostri bimbi: le maestre della nostra scuola elementare, Graziella Piazza, tutti i nonni vigili, gli assistenti all'autonomia, l'associazione Zerocento e il consiglio comunale", commenta il sindaco di Grinzane Cavour, Gianfranco Garau.

Un piccolo aiuto nella gestione organizzativa ed economica delle famiglie che si aggiunge a un'altra iniziativa comunale come quella di un giorno di doposcuola pagato. Il servizio per la scuola elementare era inizialmente disponibile il lunedì, il martedì e il giovedì.



"Ci siamo impegnati per trovare i fondi e permettere alle famiglie di usufruire gratuitamente anche del mercoledì. Un modo per facilitare l'organizzazione quotidiana e per fornire un servizio migliore in cui i bambini abbiano la possibilità di essere ancora più seguiti", spiega il sindaco Garau.