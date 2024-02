Disagio giovanile, a Dogliani presentati un libro e un gioco di ruolo per abbattere il muro del silenzio

Abbattere il muro del silenzio che circonda gli adolescenti e parlare di come poter affrontare i meandri del disagio giovanile; un problema che è sempre esistito ma passato in sordina e che con il lockdown e la pandemia è esploso.

E a dirlo sono i numeri, come è stato spiegato ieri, sabato 17 febbraio, a Dogliani presso i locali delle biblioteca civica "Luigi Einaudi" che ha ospitato la presentazione di "Help" (Villaggio Maori Edizioni, 2022), saggio scritto dalla professoressa Alessandra Belfiore, in sinergia con "In cerca di Gioia", gioco di ruolo ideato dalla psicologa e docente dott.ssa Alessandra Costa e il giornalista Marco Turco.

Autolesionismo, mancanza di empatia, attacchi di rabbia, disturbi del comportamento alimentare; questi sono sono alcuni dei temi che sono stati affrontati ieri grazie all'intervento dei relatori, in dialogo con la giornalista Arianna Pronestì, attraverso l'analisi di dati e testimonianze che emergono a livello nazionale da studi psicologici e dal numero di richieste in aumento ai servizi di neuropsichiatria.

Immersi in un mondo dove la vita virtuale e le aspettative della società spingono verso "l'apparire felice a tutti i costi" e dove non è concesso dar spazio al fallimento, al dolore, alla noia, la generazione Z si trova a dover fare i conti con aspettative troppo alte e una linea dell'orizzonte sempre più sottile.

HELP

"I sintomi c’erano già prima del Covid," - ha precisato la professoressa Belfiore, ex giornalista, che ha scritto il suo saggio dando un punto di vista nuovo e obiettivo - "ma la vita solitaria che il periodo di pandemia ha imposto a questa generazione ha fatto esplodere il numero dei casi, come emerso nel corso delle interviste con psicologi, neuropsichiatri e filosofi".

Il libro è un viaggio panoramico e una richiesta di aiuto rivolta agli specialisti che sperimentano soluzioni più efficaci, come quelle nuovissime adottate in alcune strutture sanitarie e scolastiche.

IN CERCA DI GIOIA

Si tratta di un progetto innovativo, nato nel periodo pandemico, dalla collaborazione tra la dottoressa Alessandra Costa e il giornalista Marco Turco, da sempre appassionato ed esperto di giochi di ruolo, che lo hanno proposto alle scuole superiori monregalesi e che poi sono stati contattati anche da un istituto di Savona.

Un modo diverso di approcciare il tema e di coinvolgere i ragazzi.

“In cerca di Gioia” affronta tutte le tematiche “calde” del vivere degli adolescenti: il gioco di ruolo consente di affrontare i temi attraverso un’esperienza immersiva e interattiva dalle grandi potenzialità.

Uno stimolo per l’empatia, come spiegato da alcune persone presenti fra il pubblico che hanno testato in prima persona il Gdr, grazie al quale i partecipanti sperimentano in prima persona le emozioni, con risultati che fino a oggi si sono dimostrati di enorme interesse e utilità.