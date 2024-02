A Montà una 'task force' ripulisce il paese dai rifiuti abbandonati

Una task force di volontari del gruppo AIB di Montà in sostegno al personale comunale ha eseguito ieri, 17 febbraio, una giornata di raccolta rifiuti abbandonati sul territorio comunale.

Battute le principali strade comunali, i fossi e le cunette adiacenti, i marciapiedi e le piazzole della tangenziale.

Riempiti e differenziati materiali di ogni genere, purtroppo segnali di un senso civico latente.

I volontari dell’AIB sono stati coadiuvati dalla Polizia Locale e dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Montà.

“Ringrazio di cuore i volontari e tutti coloro che hanno eseguito questo lavoro straordinario. - commenta il sindaco Andrea Cauda - "Il gruppo della AIB di Montà si è dato disponibile per altre giornate di pulizia. La speranza è che il senso civico delle persone prevalga e sia sempre meno necessario dover pulire le nostre strade da rifiuti abbandonati”.

Il comune di Montà ricorda anche che lunedì sarà il primo giorno in cui i cittadini dovranno utilizzare il sacco rosso per i rifiuti indifferenziati. Da quella data non si dovrà più utilizzare il sacco viola.