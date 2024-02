Cuneo, in Provincia l'incontro con Gemma Calabresi Milite

Venerdì 23 febbraio con inizio alle ore 20.45, nella Sala Einaudi del Centro Incontri della Provincia di Cuneo, si svolgerà l’incontro “Il mio cammino”, con Gemma Calabresi Milite.

Promossa dalla Diocesi di Cuneo-Fossano e dalla associazione “Amici di don Vittorio Bordiga”, la serata avrà la forma di una conversazione con una donna che, dal dolore per la vedovanza improvvisa con due bimbi piccoli e uno in arrivo, e dall’interno di un momento storico e culturale drammatico per il nostro Paese, ha percorso una lunga strada di giustizia, di consapevolezza e di fede, fino a perdonare gli assassini del marito.

L’ingresso al Centro Incontri sarà possibile a partire dalle ore 20.00.