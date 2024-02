A Cuneo il corso di scrittura "Nella valigia dello scrittore"

Scrivere è un viaggio: per questo è bene partire equipaggiati. Ecco quindi il nuovo corso di scrittura "Nella valigia dello scrittore" a cura di Donatella Signetti.

Un corso di scrittura in cui scoprire e sperimentare cosa è assolutamente necessario mettere in valigia, per raccontare la tua storia: il personaggio, lo spazio e il tempo, la voce narrante e il punto di vista, la forma delle storie, la lingua e lo stile sono i primi nella lista delle cose da non dimenticare a casa.

L'appuntamento è per 4 sabati: 24/2; 1/3; 16/3; 23/3 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 presso la sede de "La Bottega di storie e di parole" in corso Giolitti 21 bis a Cuneo.

Il costo del corso è di 100 euro + 15 di tessera associativa. Gli incontri sono frequentabili singolarmente.

Per informazioni e iscrizioni: 347 0559100 – bottegadistoriediparole@gmail.com