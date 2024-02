Saliceto, giovedì 22 febbraio chiusa per lavori la Provinciale 302

Giovedì 22 febbraio dalle ore 8.30 al termine dei lavori previsto nel tardo pomeriggio la Provincia chiude totalmente al transito a Saliceto un tratto di strada provinciale 302 al km 0,500 in località Cappellini per permettere i lavori di rifacimento di un attraversamento stradale irriguo esistente.

Il cantiere è affidato all’impresa appaltatrice Gallo Valter e C. di Feisoglio. La chiusura al transito è richiesta per poter velocizzare e ottimizzare l’esecuzione degli interventi e al contempo garantire le dovute condizioni di sicurezza dei lavoratori in cantiere.

Il traffico della provinciale 302 sarà deviato in direzione della frazione Valle nel comune di Gottasecca. Il Servizio Manutenzione stradale della Provincia (Reparto di Mondovì) provvederà all’installazione e alla manutenzione della necessaria segnaletica di deviazione.