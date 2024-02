Cinquantenne trovata senza vita nella sua abitazione di Alba

Sarebbe stato un malore improvviso a prendersi la vita della 50enne trovata senza vita all'interno della sua abitazione nella tarda mattinata di oggi, venerdì 23 febbraio, ad Alba.

Per soccorrerla sono intervenuti in via Aldo Moro il personale del servizio regionale di emergenza 118, insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco provenienti dal locale Distaccamento e ai Carabinieri di Alba intorno alle 11.40, dopo la chiamata al Numero Unico di Emergenza.

Una volta entrati all'interno dell'appartamento la donna era già priva di vita ed è stato possibile solamente constatarne il decesso.