Fossano: accusati di furto il giudice li assolve "non sono stati loro"

Sono stati assolti per non aver commesso il fatto due uomini pregiudicati di origine romena, V.M.C. e D.C., quest’ultimo detenuto per altra causa, accusati di essere i due ladri che nel maggio 2022 rubarono poche decine di euro negli spogliatoi di un bar di Fossano in via Roma.

La Procura, che ha chiesto la condanna per entrambi gli imputati a quattro anni di reclusione, sosteneva che i due, dopo aver forzato la serratura degli armadietti si sarebbero introdotti nei locali e, oltre ai portafogli delle dipendenti, avrebbero rubato anche alcuni bancomat bloccati poco dopo. Come spiegato in tribunale da un delle derubate sul posto vide transitare D.C., che all’epoca dei fatti era sottoposto all’obbligo di firma che però, presente in aula a tutte le udienze, non venne riconosciuto dalla testimone. Per lui, il giudice Giovanni Mocci ha ritenuto la sua estraneità nei fatti, a e per questo motivo l’ha mandato assolto per non aver commesso il fatto.

Gli inquirenti arrivarono a V.M.C., che avevano fermato poco prima, perché più volte aveva contatto C.D. sul suo cellulare. Su entrambi la perquisizione personale e domiciliare diede esito negativo. Anche per lui, il giudice, ha pronunciato sentenza di assoluzione con formula piena.