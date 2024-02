Incidente sulla provinciale tra Savigliano e Marene: coinvolte due auto e un camion cisterna

Incidente stradale sulla provinciale 662 tra Savigliano e Marene, dove in questo momento si registrano pesanti rallentamenti. La strada è stata chiusa per consentire l'intervento dei soccorsi.

Nel sinistro sono coinvolte due auto e un camion cisterna per il trasporto di latte, ribaltato sulla sede stradale, con sversamento del liquido.

Sul posto i sanitari, anche con l'eliambulanza, i vigili del fuoco di Saluzzo e Fossano, con l'autogru per la rimozione del mezzo pesante, che occupa la carreggiata, e i carabinieri.

Tre le persone ferite, tutte trasportate all'ospedale di Savigliano in codice giallo, per cui in condizioni di media gravità.