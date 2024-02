Al Don Bosco di Cuneo serata in dialetto piemontese con gli Attori per Caso

Uno bellissima serata in dialetto piemontese è in arrivo a Cuneo.

Domani sera, sabato 24 febbraio, la Sala della Comunità “Cinema Teatro Don Bosco” ospiterà alle ore 21 gli Attori per Caso di Roata Rossi con lo spettacolo “Quando l'amore c’è la gamba tira el pe’”, tratto dall'omonima commedia di Franco Roggero.

Tre atti di grandi risate, colpi di scena e molto altro racconteranno la storia di un simpatico ambulante, innamorato della bella farmacista che per avvicinarla compra ogni sorta di farmaci tra la preoccupazione della moglie e la curiosità della vicina di casa. Il tutto contornato di personaggi che cercano, a modo loro, di aiutare l’ambulante: l’amico di sempre Agenore, il veterinario del paese, fino ad arrivare alle cure di una stravagante psico-sessuologa.

Attori per Caso è una compagnia teatrale formata da un gruppo di amici, che da ben diciannove anni portano in scena rappresentazioni in dialetto piemontese. Tanto entusiasmo, grinta e passione, ma soprattutto voglia di divertirsi e di far divertire il pubblico.

Lo spettacolo “Quando l'amore c’è la gamba tira el pe’” è il secondo appuntamento della Collezione Inverno-Primavera 2024 del cartellone di eventi “Spettacolare”.