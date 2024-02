"Verso il Polo": Alberto Pellai arriva a Busca

Dopo Enrico Galiano e Matteo Saudino, prosegue con un altro importante appuntamento il Festival “Verso il Polo”, il percorso di accompagnamento verso l’inaugurazione ufficiale della nuova scuola.

“Avremo il piacere – dicono il sindaco, Marco Gallo e l’assessore all’Istruzione, Lucia Rosso, che segue l’iniziativa – di avere a Busca Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore e scrittore, che, martedì 19 marzo al Teatro civico di Busca, terrà la conferenza “L’età dello tsunami- come sopravvivere a un figlio adolescente”. Prosegue, attraverso il Festival “Verso il Polo”, l’impegno dell’amministrazione nella promozione dell’offerta culturale cittadina dedicato al mondo della scuola: dagli insegnanti, ai genitori, ai ragazzi”.

In questa conferenza Alberto Pellai parlerà con i genitori e gli educatori di tutte le sfide evolutive ed educative che i genitori e i docenti devono affrontare quando vivono a contatto con un preadolescente. La fascia d'età tra i 10 e i 14 anni, quella che corrisponde al tempo delle scuole medie, rappresenta oggi per genitori ed educatori quella più complessa da sostenere nella crescita, per più motivi: ci sono molte nuove sfide evolutive che ragazzi e ragazze devono affrontare in questa fase del loro ciclo di vita; si verificano importanti cambiamenti del cervello in preadolescenza; gli adulti, ripensando alla loro esperienza di figli, spesso si trovano spiazzati davanti alla preadolescenza dei propri figli, perché tutto è cambiato in modo molto evidente.

MARTEDÌ 19 MARZO, ORE 21, TEATRO CIVICO DI BUSCA : Ingresso gratuito su prenotazione. Info e prenotazioni: versoilpolofestival@gmail.com o su Eventbrite.

Alberto Pellai è medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso il dipartimento di Scienze biomediche dell’Università degli Studi di Milano. Nel 2004 il ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d’argento al merito in Sanità pubblica. È autore di molti famosi libri di parenting e psicologia, tra i quali Tutto troppo presto. L’educazione sessuale dei nostri figli ai tempi di Internet e Mentre la tempesta colpiva forte e, con Barbara Tamborini, L’età dello tsunami e Il metodo famiglia felice.