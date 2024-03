"Dialoghi della vagina" in scena a Dronero in occasione della Feste della donna

Il 9 marzo alle ore 21 al CineTeatro Iris di Dronero (CN) andrà in scena I DIALOGHI DELLA VAGINA, una produzione di Teatro al femminile, scritto e diretto da Virginia Risso, con Gaia Contrafatto e la stessa Virginia Risso. In occasione della Festa della donna Zona Franca, stagione teatrale organizzata da Santibriganti Teatro nei Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero, propone uno spettacolo di Stand up Comedy, che tra risate e divertimento porta a riflettere sulla condizione femminile e su tutti i tabù legati al corpo della donna.

Lo spettacolo, prodotto da Teatro al Femminile, è scritto e diretto dalla pluripremiata Virginia Risso, artista poliedrica nel panorama teatrale italiano. In scena, insieme all’autrice, c'è Gaia Contrafatto, anche lei collaboratrice storica di Teatro al Femminile.

I dialoghi della Vagina è una stand-up commedia, dove l’interazione con il pubblico abbatte non solo la quarta parete, ma anche tabù e luoghi comuni legati all’universo femminile. L’irresistibile capacità delle attrici di raccontare e raccontarsi, regala allo spettatore una performance esilarante e molti spunti di riflessione.

A fare da sfondo, le opere della pittrice russa Elena Romanovskaya. La collaborazione con Elena dimostra tre dei principi saldi di Teatro al Femminile: inclusione, condivisione e creazione.

I DIALOGHI DELLA VAGINA

9 marzo ore 21

CineTeatro Iris, Piazza dei Martiri 5, Dronero (CN)

Scritto e diretto da Virginia Risso

Con Gaia Contrafatto e Virginia Risso

Scene Elena Romanovskaya

Costumi Estelle Vintage

Disegno luci Massimo Forchino

Tecnico audio-luci Vincenzo Fiumara







Biglietti online su www.ticket.it e su www.santibriganti.it

Oppure https://www.ticket.it/festival/zona-franca.aspx