Monastero di Vasco scalda i motori per il ritorno dell'antica fiera di maggio "Un asino per amico"

"Siamo ripartiti con un nuovo e rinnovato fervore 15^ edizione dell'evento - spiega il sindaco Franco Bosio - che si terrà (come ormai di consueto) la terza domenica di maggio. Purtroppo, sappiamo tutti com’è andata l’edizione passata quando, in ragione delle avverse condizioni meteorologiche abbattutesi con violenza in tutta la Provincia, ci siamo visti costretti a ridimensionare enormemente l’evento. Non nascondo che, dopo mesi di duro lavoro da parte dell’amministrazione e dei numerosi volontari, la delusione sia stata grande. Tuttavia, siamo riusciti a trasformare questo iniziale sconforto in una forte voglia di rivalsa, un’energia che sta alimentando tutti noi al fine di rende sempre più importante una Fiera che, nel corso del tempo, è diventata il fiore all’occhiello del nostro Paese".

È già partita la macchina organizzativa per il ritorno dell' Antica Fiera di Maggio "Un asino per amico" , appuntamento della tradizione di Monastero di Vasco, che si svolgerà dal 17 al 20 maggio.

"Anche quest’anno - conclude il primo cittadino - saremo pronti per accogliere tutti i visitatori che, già da giovedì 16 e per tutti i giorni sino a lunedì 20, vorranno venire a Monastero di Vasco per godere della manifestazione, sempre pronti a stupire tutti con molte novità già in cantiere".

Come sempre dietro la buona riuscita dell'evento ci saranno la pro loco e i volontari, anima pulsante della fiera.

"La macchina organizzativa è partita - commenta il presidente della Pro loco, Andrea Musso - i volontari sono al lavoro e sono super carichi tenendo presente che lo scorso anno la fiera è stata annullata per causa di forza maggiore. Il programma è in fase di definizione: sarà su quattro giorni con conferme e tante novità, che sveleremo più avanti. Intanto abbiamo dato il via ad una campagna per cercare sponsor e sostenitori. La fiera, giunta quest’anno alla sua 15° edizione, richiede un enorme sforzo economico da parte della nostra Associazione che, senza il contributo degli sponsor, non si riuscirebbe a realizzare".