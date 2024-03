Carne sintetica, allevamenti animali e sostenibilità: se ne discute ad Alba

Alimenti derivanti da colture cellulari: un tema sempre più attuale, che divide molto e fa discutere tra sostenitori e contrari, in un intreccio di scienza, tradizioni alimentari e sostenibilità. Carne sintetica, allevamenti animali e sostenibilità, vegetariani e alternative possibili: sono diversi i temi che verranno affrontati in un convegno organizzato da FuturAlba per sabato 23 marzo dalle ore 18, presso la Sala Conferenze di Banca d’Alba, in via Cavour ad Alba.

Interverranno: Nike Schiavo, ricercatrice presso l’Università degli Studi di Trento, Bruna Anzà, vice-presidente di Agricoltura Cellulare Italia APS, dottoranda in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Torino, Fabiano Porcu, direttore della Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo. Modererà l’incontro Stefano Alessandria, presidente e fondatore del Wild Life Protection ETS.