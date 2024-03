Variante di Demonte, Luca Bernardini nominato commissario straordinario

L’ingegnere Luca Bernardini è stato nominato commissario straordinario per la variante di Demonte. Una figura che ha l’obiettivo di favorire la soluzione e la velocizzazione per la realizzazione di un’opera attesa da decenni in alta Valle Stura.

Luca Bernardini è a capo della Direzione Tecnica di Anas da agosto 2022. In precedenza ha ricoperto il ruolo di direttore Ingegneria e Verifiche da aprile a luglio 2022.

Prima di assumere l’incarico in Anas, l’ingegner Bernardini ha prestato servizio in Italferr (Gruppo FS) dal 1997 al 2022, ricoprendo negli anni numerosi ruoli di responsabilità.

In particolare, da luglio 2021 a marzo 2022 gli sono stati affidati gli inncarichi di Responsabile della Filiera Project Engineering, Coordinamento No-Captive, Mass Transit della direzione Tecnica Italferr; Responsabile della Unità organizzativa Coordinamento progetti no-captive e offerte Design&Build; Project Manager progetto definitivo della Nuova Tramvia di Padova.

Dal 2016 fino a luglio 2021 è stato Responsabile della Filiera Ingegnera di Sistema della Direzione Tecnica di Italferr e coordinamento Mercato no-captive. Dal 2010 al 2016 ha ricoperto gli incarichi di Responsabile della Filiera Ingegneria di Sistema della Direzione Tecnica Italferr; Responsabile della Unità organizzativa Progettazione Funzionale e di Esercizio; Design Manager del progetto esecutivo “Saudi Landbridge” in Arabia Saudita; Responsabile del Comitato Tecnico per le offerte del mercato Internazionale.

In precedenza è stato Responsabile delle Unità Organizzative “Progettazione Linee e Nodi” e “Armamento” della direzione Tecnica Italferr (2005-2010), Senior Project Manager Assistant della fase realizzativa della tratta AV/AC Firenze-Bologna (2003-2005), Responsabile di Ingegneria dei progetti per la Legge Obiettivo (2002 al 2003), Coordinatore della Progettazione della Direzione Tecnica di Italferr (1997-2002).

Dal 2007, inoltre, è Docente al master Universitario di Secondo Livello presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi “La Sapienza” di Roma, in Ingegneria delle Infrastrutture e dei Sistemi Ferroviari.

“Ringraziamo il governo per la nomina del commissario straordinario per la variante di Demonte, che era stato proposto dai parlamentari piemontesi Roberto Rosso e Giorgio Bergesio con un emendamento al decreto Asset, lo scorso autunno - il commento del presidente della Regione, Alberto Cirio e dell’assessore alle Infrastrutture Marco Gabusi.- La nomina è un segnale ulteriore dell’attenzione del governo verso il nostro Piemonte e auspichiamo anche il tassello in grado di sbloccare un’opera che il territorio attende da troppi anni. La Regione Piemonte è a disposizione per collaborare con il commissario nell’iter di realizzazione e della variante che ora speriamo davvero possa procedere”.

Il progetto prevede la realizzazione della variante di 2,72 km all'abitato di Demonte dell'itinerario S.S.21 per garantire l'accessibilità al territorio francese tramite il valico della Maddalena ed evitare così il congestionamento dell'abitato.

La storia della Variante è pressoché infinita, così come lo sono le segnalazioni dei Tir che quasi quotidianamente restano "incastrati" nella carreggiata cittadina. Con buona pace dei residenti che, oltre a dover subire un inquinamento che neppure nelle metropoli è tale, sopportano anche l'interruzione del traffico per decine e decine di minuti. Sarà la volta buona?