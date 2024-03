Bra, l’associazione Albedo invita all’evento “Tango, il potere di un abbraccio”

L’associazione culturale Albedo invita all’evento “Tango, il potere di un abbraccio”, in programma giovedì 21 marzo, alle ore 21, presso il Centro Polifunzionale Arpino (Largo della Resistenza), a Bra. All’appuntamento, realizzato in collaborazione con la città di Bra, la Consulta pari opportunità e l’associazione culturale Brarte, prenderanno parte l’associazione A.MA.R. Buenos Aires e l’associazione Parkimaca, che racconteranno la storia di una danza, dalla sue origini alle moderne applicazioni come terapia e supporto nella malattia del Parkinson. Info base: soci ad entrata libera, ospiti ingresso offerta a partire da 5 euro. Informazioni ai numeri: 3495906451-3384204045.