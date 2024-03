Alba, l'Estate Ragazzi 2024 al via dal 17 giugno al 9 agosto

"Non vogliamo cambiare un modello che funziona, ma lo riproponiamo con grande entusiasmo perché sappiamo l'importanza del servizio di Estate Ragazzi per i giovani e per le famiglie di Alba". Con queste parole l'assessore Elisa Boschiazzo ha preannunciato le date di Estate Insieme, che quest'anno inizierà il 17 giugno e si concluderà il 9 agosto.

Le attività saranno divise su quattro turni di due settimane ciascuno, per bambini e ragazzi residenti ad Alba, di età compresa tra i 6 e i 17 anni. Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità di iscrizione e le realtà coinvolte. Saranno previsti momenti specifici per attività culturali, ludico-ricreative e sportive anche in collaborazione con altre realtà territoriali.