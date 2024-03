Alba, il quartiere Masera si rifà il look con un nuovo progetto artistico

Giovedì 21 marzo alle ore 20.30, nel salone polifunzionale di viale Masera, si presenta “Mitosi”, un nuovo percorso di vocazione artistica per il futuro del quartiere albese.

Il progetto è finalizzato a qualificare il quartiere con iniziative legate all’arte e alla cultura. Samuel Di Blasi è l’artista scelto dal Comitato di quartiere Piero Masera e dall’associazione Nel Viale per mettere a punto l’intero progetto, a partire da un’opera d’arte studiata per l’area che sarà presentata durante la serata. Un momento, come annunciato dal Comitato di quartiere, che vuole essere uno spartiacque tra quello che è stato e quello che sarà il futuro dell’intero quartiere.

La serata è gratuita e aperta alla cittadinanza.

L’assessore agli Eventi e manifestazioni Emanuele Bolla: “Il Comitato di quartiere Piero Masera e l’associazione Nel Viale hanno scelto l’artista Samuel Di Blasi per il rilancio dell’area attraverso la presentazione di un’opera d’arte studiata apposta per il quartiere. L’idea è di dare il via a una nuova stagione di eventi artistici e culturali per valorizzare una zona residenziale importante della città, che negli anni ha saputo sempre più diventare comunità organizzando attività e servizi non solo per i residenti”.

Nato ad Alba nel 1975, Samuel Di Blasi si è diplomato in scultura all’Accademia di Belle Arti di Torino. A Londra ha perfezionato il suo linguaggio artistico nello studio dello scultore giapponese Noriaki Maeda, mentre è assistente tecnico alla Agnew’s Gallery, alla Robert Sandelson Gallery e alla Stephen Lacey Gallery.

Nel 2022 con l’opera site-specific “Porta di Luce”, una fusione di alluminio di oltre cinquanta metri, vince con l’architetto Ugo Costantino il concorso di idee per la valorizzazione del muro di cinta del campus studentesco nell’ex Caserma Govone. Ad Alba ha appena inaugurato nel novembre 2023 l’opera “Marsabit”, al centro del giardino tra le vie San Teobaldo, in memoria di don Paolo Tablino. A Grinzane Cavour, invece, ha realizzato da pochi mesi “La Nocciola” a due passi dal castello, già diventata meta apprezzata dai turisti e dai locali.