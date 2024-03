Cavallermaggiore, auto si ribalta lungo la Torino-Savona: ferito un 36enne

Incidente stradale nelle prime ore della mattinata di oggi (giovedì 21 marzo), lungo l’autostrada Torino-Savona.



Coinvolta un’unica automobile, cappottatasi per cause e con dinamica ancora da determinare mentre si muoveva in direzione Savona, all’altezza del territorio di Cavallermaggiore. Ferito il conducente, un uomo di 36 anni.



Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e l’emergenza sanitaria, che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Savigliano con un codice di gravità giallo.