Per l’agricoltura piemontese in arrivo la proroga degli aiuti di Stato

“Ottime prospettive per il settore agricolo del Piemonte arrivano dal Consiglio europeo: un importante risultato che darà un supporto concreto alle nostre aziende e che permetterà alla Regione Piemonte di predisporre delle risorse per aiutare le filiere più in difficoltà e scongiurare eventuali chiusure di aziende agricole, che sono la grande ricchezza del nostro territorio”

Così Monica Ciaburro - deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Agricoltura alla Camera - commenta il risultato ottenuto in queste ore: “I contenuti del documento strategico presentato dal ministro Lollobrigida in Agrifish sulla revisione della Pac - spiega l’onorevole piemontese - sono stati accolti interamente dal Consiglio Ue, segno dell’incisività del governo italiano e dell’evidente cambio di rotta che è stato impresso a Bruxelles dal nostro esecutivo”.

Molte le misure approvate dal Consiglio Ue: semplificazione, proroga degli aiuti di Stato, lotta alla concorrenza sleale.

“Questi - prosegue l’onorevole Ciaburro - sono solo alcuni dei punti su cui l’Europa ha finalmente condiviso la posizione italiana. Si tratta di un eccellente risultato che dimostra, ancora una volta, come l’Italia sia riuscita a incidere fortemente sull’agenda politica europea, recuperando una centralità che da troppi anni aveva perso”

“Per il governo italiano - sottolinea Monica Ciaburro - l’agricoltura è un comparto nazionale strategico e centrale: stiamo lavorando incessantemente, in Italia e in Europa, per ridare al settore quel ruolo cruciale che gli spetta. Con pragmatismo e visione, il governo sta rispondendo puntualmente alle istanze delle organizzazioni di categoria perché è ben consapevole di quanto il settore agricolo rappresenti uno degli asset più importanti per la nostra Nazione”.