Incidente stradale a Cavallermaggiore: due auto coinvolte

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (domenica 24 marzo), a Cavallermaggiore.



Coinvolte due automobili, scontratesi lungo la SP165 fra le zone di Madonna del Pilone e Foresto. Non si segnalano la presenza di feriti di grave entità.



Sul posto i vigili del fuoco provinciali per la messa in sicurezza, i carabinieri e l’emergenza sanitaria.