Aggressioni e risse a Mondovì, Azione e Forza Italia: "La politica deve unirsi per proporre soluzioni concrete"

"Gli ultimi episodi di violenza registrati a Mondovì, ed in particolare nel rione Altipiano, hanno senza dubbio destato preoccupazione in molti cittadini. Ciò è del tutto comprensibile e questi atti vanno condannati." Così intervengono, mediante una nota congiunta i monregalesi Pietro Danna (Azione) e Giampiero Caramello (Forza Italia) dopo i ripetuti casi di risse, pestaggi e vandalismo avvenuti tra Breo e l'Altipiano nelle scorse settimane.

"Tuttavia - proseguono - ci sentiamo di fare una riflessione: riteniamo che sul tema della sicurezza, la politica, e più in generale la cittadinanza, non debba commettere l’errore di dividersi, poiché il tutto si rivelerebbe inutile e controproducente. Ovviamente i responsabili vanno catturati ed assicurati alla giustizia, in modo da essere puniti con il massimo rigore. Servirebbe però sforzarsi di capire quali siano le motivazioni che si nascondo dietro a questi episodi e come si possa intervenire a livello culturale ed educativo, coinvolgendo le nuove generazioni per impedire che queste situazioni si ripetano.





Ringraziamo tutte le forze dell’ordine presenti in città, poiché siamo certi che stanno lavorando con il massimo sforzo per prevenire tali tipi di episodi e per individuare i responsabili.

Rivolgiamo, in tal senso, un accorato appello ai cittadini nel denunciare eventuali episodi di violenza ai quali assistono.





L’amministrazione comunale ed il Sindaco hanno intrapreso alcune iniziative condivisibili sul tema della sicurezza, come ad esempio, l'introduzione del daspo urbano e l'aumento del numero di videocamere posizionate in città, che hanno visto anche la collaborazione delle opposizioni consiliari. Ci permettiamo, tuttavia, di avanzare una proposta: perché non organizzare una giornata di dibattito ai fini della sensibilizzazione coinvolgendo gli istituti scolastici superiori, le forze dell’ordine ed il Comune? Per parte nostra ci rendiamo disponibili sin d'ora a partecipare a questo evento e ad estendere l'invito anche a tutti gli altri partiti monregalesi.