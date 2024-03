Bra: alcune modifiche alla viabilità per lavori e cantieri

E’ previsto per martedì 2 aprile l’inizio dei lavori di asfaltatura in via Cacciorna, nel tratto compreso tra incrocio con via Isonzo e incrocio con via Turati. Per consentire lo svolgimento dei lavori, per tutta la settimana, è previsto il divieto di transito e sosta (residenti esclusi) nel tratto interessato, con deviazione del traffico proveniente da via Isonzo e via Turati su via Adige (ordinanza n. 99/2024).

Per consentire lavori di montaggio e smontaggio di una gru, invece, nella giornata di martedì 2, dalle 13 alle 18, via Vittorio Emanuele II resterà chiusa al transito nel tratto compreso tra il numero civico 157 (in prossimità dell’incrocio con via Verdi) e il civico 207. Per i non residenti non sarà possibile inoltre imboccare via Rambaudi. (ordinanza n. 104/2024).

Giovedì 4 aprile, poi, per un trasloco, resteranno chiuse al transito tra le 7 e le 19 (eccetto residenti che potranno circolare soltanto in caso di urgenza e con le dovute cautele) via Santa Maria del Castello, via Parpera e via San Francesco. E’ istituito contestualmente anche il divieto di sosta (ordinanza n. 100/2024). Nella stessa giornata, tra le 8 e le 12, transito vietato nel tratto di via Vittorio Emanuele II compreso tra via Rambaudi e via Verdi, ad eccezione dei residenti che con le dovute cautele potranno raggiungere i luoghi privati di sosta (ordinanza n. 102).