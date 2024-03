Il 5 aprile benessere e movimento con la camminata della salute a Neive

Una camminata guidata di un'ora con un operatore formato, in occasione della Giornata mondiale dell'attività fisica 2024: è quella prevista a Neive per venerdì 5 aprile, dalle 9.30, con il ritrovo in piazza Garibaldi. Si tratta di un'iniziativa, organizzata dal Dipartimento di prevenzione dell'Asl Cn2, con il Comune e la Cooperativa Sociale Il Pianeta. Prima e dopo l'attività fisica verranno misurati i parametri fisiologici (pressione arteriosa e glicemia).

“Abbiamo sviluppato già diversi eventi legati al benessere e alla salute, grazie ai fondi del Consorzio socio-assistenziale, ginnastica dolce per la terza età, corso di ballo liscio, fotografia e autodifesa per le donne. Questa passeggiata ad anello, grazie anche al camper messo a disposizione calla Fondazione Ospedale Alba-Bra, permetterà di valutare i parametri fisiologici e l'impatto benefico sulla salute”, spiega il sindaco di Neive Annalisa Ghella.

A guidare la camminate sarà Andrea Bianchi, operatore formato della cooperativa il Pianeta, che lungo il percorso, eseguirà anche degli esercizi di stretching. Per informazioni: 0173-316621 (ore 9-12.30), epidemiologia@aslcn2.it