Rifreddo: grande successo per la “Caccia all’Uovo” proposta dal Consiglio comunale dei Ragazzi

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Rifreddo, formato da bambini e ragazzi dalla quarta elementare alla terza media, già il primo giorno delle vacanze pasquali ha organizzato nel campo sportivo parrocchiale una grande caccia all’uovo per i bambini dell’asilo, delle scuole elementari e delle medie. Un momento molto bello in cui oltre cinquanta bambini, provenienti anche dai paesi vicini, sotto la sapiente guida dell’educatore Andrea Costa, hanno potuto divertirsi in allegria districandosi tra i vari giochi e stand a tema pasquale.

Una lunga seduta di gioco al termine del quale le squadre in cui sono stati divisi i ragazzi hanno dato vita ad un entusiasmante “caccia alle uova Pasquali” che erano stati nascosti nel campo sportivo. Ritrovate le varie uova, è stata designata la squadra vincitrice, consegnato un premio speciale alla più piccola partecipante e tutti i bambini si sono riuniti per ricevere dei buonissimi ovetti di cioccolato come premio e concludere la giornata con una appetitosa merenda a cui hanno partecipato anche i genitori dei ragazzi.

“Un grande successo – commenta il vicesindaco Elia Giordanino – e grande partecipazione da parte di bambini e famiglie, sia di Rifreddo sia dai paesi vicini. Inoltre il fatto che le attività siamo state pensate e organizzate direttamente dai ragazzi del Consiglio comunale dei Ragazzi ovvero da ragazzini di età compresa tra la quarta elementare e la terza media, sottolinea il loro impegno per il paese e la comunità, oltre ad essere un momento formativo e di impegno sociale”.