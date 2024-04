Barge, i Cantor dla Meidia ricordano il compianto presidente Francesco "Cesco" Perrone

Il coro dei "IJ Cantor Dla Meidia" è in lutto per la perdita del proprio presidente onorario Francesco "Cesco" Perrone.

Elettricista in pensione, 83 anni, Perrone è stato uno dei fondatori del coro. Appassionato del canto, della ricerca delle tradizioni canore e autore di molti canti in piemontese, oltre a cantare nella sezione Tenori Secondi è stato un punto di riferimento e di aggregazione del coro sin dalla sua fondazione nel 1966 e per quasi 58 anni.

Toccante il pensiero a lui rivolto dagli amici del coro, che vogliono ricordarlo col canto da lui intonato centinaia di volte: "Dio del cielo... lascialo andare per le tue montagne… . Ciao Cesco, fai buon viaggio verso i cieli sterminati e continua a cantare con gli angeli".