Procedono a gran ritmo i lavori per realizzare 135 nuovi parcheggi a Cuneo

Procedono a gran ritmo i lavori per il nuovo parcheggio nell'area della piscina e dell'ascensore inclinato, a Cuneo. I nuovi stalli saranno 135, di cui 4 per portatori di handicap e 4 per motocicli.

Sorgerà in via Porta Mondovì angolo via Parco della Gioventù, a lato del NUoVO. La consegna dei lavori è prevista per la metà di luglio 2024, ma non è escluso che possa avvenire prima, vista la velocità alla quale proseguono. Sono già state realizzate due delle tre file di stalli e sono già stati piantati gli alberi nelle aree verdi che separano le file stesse.

L'impresa esecutrice è la Sola Costruzioni srl di Cuneo; il progetto è dello studio, anch'esso cuneese, Archana Architetti Associati.

Il nuovo parcheggio a raso consentirà la riqualificazione di tutta l'area e la sistemazione e lo sfruttamento di un terreno comunale lasciato per anni completamente abbandonato.

Gratuito, vicino a quello delle piscine, consentirà di lasciare l'auto e raggiungere l'altipiano in modo agevole grazie all'ascensore inclinato, già molto utilizzato soprattutto da chi arriva dalla parte est della città. Il CAI di Cuneo, che in questo 2024 compie 150 anni e la cui sede sorge proprio di fronte, si sta muovendo per chiedere l'intitolazione dell'area.

Il parcheggio sarà illuminato e videosorvegliato.