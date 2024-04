Cuneo, in Sala San Giovanni il 2° concerto della rassegna "Note di solidarietà"

Dopo il grande successo del primo concerto della rassegna “Note di solidarietà”, che ha visto la partecipazione di un folto pubblico attento e generoso, il Comitato Provinciale di Cuneo per l’UNICEF è lieto di invitare tutti gli amanti della buona musica e della solidarietà ad un nuovo appuntamento con l’Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana (OSAI), diretta dal Maestro Paolo Fiamingo.

Domenica 7 aprile alle ore 21, presso Sala San Giovanni a Cuneo, si terrà il secondo concerto della rassegna, con due splendide pagine del repertorio sinfonico romantico: il concerto per pianoforte e orchestra in la minore op. 54 di Robert Schumann, con il solista Alberto Pavani, e la Sinfonia n.8 in si minore “Incompiuta” D 759 di Franz Schubert.

Il panorama internazionale attuale - dice il Presidente del Comitato UNICEF di Cuneo Gian Sandro Lerda - evidenzia la presenza di aree nel mondo in cui neppure i diritti più basilari dei bambini e dei ragazzi vengono rispettati, primo fra tutti il diritto alla vita. Ma le informazioni che ci raggiungono rappresentano solo una piccola porzione di tutte le situazioni nelle quali UNICEF si impegna da anni per salvare e tutelare la vita, la salute e lo sviluppo di tanti bambini, attraverso i programmi di nutrizione, protezione da abusi e sfruttamento, istruzione, inclusione sociale, clima e ambiente, ecc. Azioni concrete di aiuto nelle emergenze, progetti sostenuti nel tempo per promuovere lo sviluppo, sensibilizzazione per diffondere una cultura di solidarietà, di rispetto, di valorizzazione delle potenzialità e delle diversità, valori da coltivare e difendere anche nelle nostre realtà locali.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito. Sarà possibile, per l’occasione, “adottare una Pigotta”, la tradizionale bambola UNICEF (interamente confezionata a mano dalle volontarie), con cui donare ad un bambino la speranza di una vita migliore. Le offerte raccolte saranno interamente destinate ai programmi UNICEF di sviluppo e tutela dell’infanzia nel mondo.