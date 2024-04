L'arte di Tore Milano abbellisce il centro storico di Mango: un'opera di grande impatto visivo

Mango, domenica 7 aprile h.16,00 - Un'opera d'arte di grandi dimensioni realizzata dall'artista Tore Milano impreziosisce da alcuni giorni vicolo Lamarmora nel centro storico di Mango, in provincia di Cuneo. L'opera, intitolata "Luci in profondità", è stata voluta dall'Amministrazione Comunale per sopperire all'impossibilità di installare i blocchetti necessari per il completamento dell'importante intervento di ristrutturazione delle strade del centro storico.

Tecnica e materiali

L'opera è realizzata con acrilici su un fondo all'acqua, fissati con resine. La scelta di questi materiali conferisce all'opera una forte intensità cromatica e una superficie resistente.

Ispirato da una frase di Tiziano Terzani: "Attorno a noi vi è una miniera, però se noi vogliamo trovare i tesori dobbiamo scavare". L'artista ha voluto interpretare questa metafora raffigurando dei buchi nel selciato, che simboleggiano la necessità di scavare dentro di noi per scoprire i tesori nascosti.

Un'opera di grande valore estetico

L'opera di Tore Milano si inserisce perfettamente nel contesto del centro storico di Mango, arricchendolo con un tocco di modernità e di colore. I colori vivaci e la forte carica espressiva dell'opera attirano l'attenzione dei passanti, che si soffermano ad ammirarla.

Un esempio virtuoso di collaborazione tra arte e territorio

L'opera di Tore Milano è un esempio virtuoso di collaborazione tra arte e territorio. L'artista, infatti, ha saputo creare un'opera che si integra perfettamente con il contesto architettonico e storico di Mango. L'opera di Tore Milano è un'aggiunta preziosa al centro storico di Mango. Un'opera che non solo abbellisce il territorio, ma che al tempo stesso rappresenta un esempio virtuoso di come l'arte possa dialogare con il territorio e con la sua storia.

Appuntamento per l’inaugurazione in vicolo Lamarmora domenica 7 aprile alle ore 16.00

Al termine gli abitanti del vicolo Lamarmora offriranno ai partecipanti un simpatico rinfresco