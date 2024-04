Racconigi pronta al Palio dei Borghi: la presentazione domenica 14 aprile

Il Palio dei Borghi di Racconigi entra nel vivo con la presentazione ufficiale dei giochi in programma domenica 14 aprile presso l’Ala Comunale. Come ogni edizione, saranno presentati i giochi “pre-palio”, in avvicinamento alle date clou dell’evento in programma sabato 7 e domenica 8 settembre.



Saranno svelati giochi, attività, le date delle “pillole di Palio” e tante altre curiosità della V edizione del Palio e presentati i nuovi capiborgo. Verranno inoltre comunicate tutte le modalità per partecipare all’evento, i punti iscrizione e alcuni regolamenti. L’appuntamento è per le ore 17 all’Ala Comunale in compagnia di Lukino Voice, l’Associazione Tocca A Noi organizzatrice dell’evento e i cinque borghi di Racconigi. A seguire si terrà la premiazione di San Giovanni & Santa Maria, vincitore del Palio 2022. Ci sarà inoltre la possibilità di cenare e festeggiare tutti insieme con i panini de “Al Solito Posto”.



L’attesa è finita: quali sfide affronteranno i borghigiani?



Chiunque abbia piacere di iscriversi al Palio è invitato a partecipare all’evento di presentazione, contattare i capiborgo o scrivere direttamente all'Associazione Tocca A Noi tramite i canali social o via email. Inoltre, coloro che fossero interessati a sostenere l'evento tramite donazioni o sponsorizzazioni sono invitati a scrivere alla mail toccaanoi.racconigi@gmail.com.