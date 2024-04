Bra, finita l'attesa per la Superstrabra della solidarietà

Se vi siete segnati “fare attività fisica” sul notes dei buoni propositi, ma siete già spalmati sul divano in cerca di una buona scusa per rimandare, ecco a voi l’occasione giusta per riprendere la retta via. Una bella camminata in compagnia e per una giusta causa.

È in programma domenica 14 aprile la Superstrabra Vivicittà, corsa ludico ricreativa, giunta alla 37ª edizione. L’iniziativa è promossa dalla Città di Bra e dalla Uisp comitato territoriale di Bra-Cuneo, per il volontariato, lo sport e la scuola, ricordando Antonio Panero.

L’acquisto del tagliando, al costo di 3 euro, è possibile presso la sede Uisp (via Mercantini, 9 - tel. 0172/431507), in alcuni negozi di Bra oppure grazie ai volontari di associazioni cittadine come l’Avis e dà diritto al ritiro del pettorale numerato e alla partecipazione all’estrazione di circa 2mila euro in buoni spesa.

Anche in questa edizione il ricavato sarà suddiviso proporzionalmente tra le società sportive, le associazioni di volontariato, le scuole e gli oratori che avranno staccato almeno 200 biglietti.

Tra gli obiettivi c’è anche la promozione del territorio. Aperta a tutti, infatti, l’iscrizione alla passeggiata non competitiva è pensata per stare all’aria aperta e ammirare e gustare le bellezze paesaggistiche di vie e dintorni di Bra.