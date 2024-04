Isiline porta TEDxCuneo in diretta streaming alla Fondazione “Amleto Bertoni” a Saluzzo

Grazie allo spirito di iniziativa di Isiline Srl e alla preziosa disponibilità della Fondazione “Amleto Bertoni”, a partire da venerdì 12 aprile 2024, è possibile prenotare gratuitamente il proprio posto per assistere alla diretta streaming di TEDxCuneo dalla sala tematica in Piazza Montebello, 1 al piano terra del Quartiere nell’ex Caserma Musso di Saluzzo, che per l’occasione verrà messa a disposizione a titolo gratuito dalla Fondazione Amleto Bertoni.



I biglietti d’ingresso per l’evento in programma sabato 4 maggio si possono richiedere dal sito di TEDxCuneo, all’indirizzo https://shorturl.at/uKL12.



Isiline, Internet Service Provider leader in provincia di Cuneo, oltre ad aver fatto da traino per portare TEDxCuneo a Saluzzo, si occuperà anche della diretta streaming attraverso la tecnologia della fibra ottica ultraveloce che già fornisce alle case e alle aziende della provincia di Cuneo e che con TEDxCuneo connetterà le persone anche con le idee che cambieranno il mondo. Durante l’evento saluzzese, alcuni volontari di TEDxCuneo si occuperanno di intrattenere il pubblico presente in sala.



“Ogni anno il nostro gruppo di 60 volontari lavora con impegno e dedizione alla realizzazione dell’evento cercando di spingersi oltre e portando qualche novità – spiega Davide Bonino, organizzatore e licenziatario di TEDxCuneo - . Quella di quest’anno è TEDxCuneo + dintorni. Per allargare il più possibile la partecipazione del pubblico, i talk potranno essere seguiti in diretta streaming in altre tre sedi: la frazione Roata Rossi, il quartiere Donatello di Cuneo e, grazie a Isiline con Fondazione Bertoni a Saluzzo. Questa nuova modalità porterà le idee dei nostri speaker oltre i confini della nostra città, in un abbraccio virtuale con tutta la nostra provincia che speriamo di poter replicare ed estendere in futuro. Siamo certi che il pubblico che seguirà l’evento resterà colpito dalle idee che Marco Bersanelli, Fiamma e Giuppy Izzo, Daniele Raineri, Valentina Garonzi, Andrea Casta, Chiara Pennetta, i Rusty Brass, Cosima Buccoliero, Michele Mezza e Francesca Picci racconteranno!”



“Isiline è allo stesso tempo orgogliosa ed entusiasta di annunciare il suo impegno a sostenere TEDxCuneo 2024 e di dare un contributo per portare l’energia e l’ispirazione di questo evento alla nostra comunità locale – commenta Ivan Botta, amministratore delegato di Isiline Srl - . Invitiamo tutti i saluzzesi e quanti non riusciranno a partecipare all’evento in presenza a Cuneo a prenotare il proprio posto a Saluzzo per scoprire insieme le idee che cambieranno il mondo insieme, condividere storie ispiratrici e connettersi con la comunità di Saluzzo e oltre”.



“In questi anni il nostro rapporto con Isiline è cresciuto in maniera importante, concretizzandosi non solo in partnership commerciali o di immagine, ma anche nell’organizzazione di eventi comuni mirati alla veicolazione di contenuto condivisi – continua Alberto Dellacroce, direttore della Fondazione Amleto Bertoni - . È curioso proporre in questa versione al pubblico saluzzese un evento come TEDxCuneo, dando così un’occasione di crescita e confronto in più al territorio su temi di forte attualità che riguardano la vita di tutti”.



La partnership stretta da Isiline Srl con Fondazione “Amleto Bertoni” per TEDxCuneo, è la dimostrazione di come realtà anche molto diverse tra loro possono unire le loro forze per creare sinergie sul territorio e rendere possibile e vicina un’esperienza unica nel suo genere. Per una giornata il Quartiere di Saluzzo presso la stupenda cornice dell’ex caserma Musso si trasformerà in un centro di innovazione e creatività, nella consapevolezza condivisa che TEDxCuneo è molto più di una conferenza, piuttosto un’opportunità unica per ascoltare i pensatori più audaci, gli innovatori più brillanti e gli artisti più ispirati mentre condividono le loro passioni e visioni.