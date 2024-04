Cresce la richiesta degli orti urbani ad Alba: "A breve il bando di quelli in strada Occhetti"

Il progetto degli orti urbani ad Alba, dopo quelli di viale Cherasca e del Mussotto, si arricchisce di una nuova area in strada Occhetti. "Questo nuovo spazio permette di completare la geografia della città, oltre a rispondere a un'esigenza sempre più crescente da parte dei cittadini. Giovani e famiglie hanno chiesto di poter aver un'area dedicata alla coltivazione. Per quanto riguarda la procedura, giovedì sera porterò in quarta Commissione il regolamento. Dopo la discussione e l'approvazione che dovrà esserci anche in Consiglio, uscirà il bando", ha spiegato l'assessore alle Politiche sociali Elisa Boschiazzo.

Diciassette appezzamenti saranno a disposizione della cittadinanza, due andranno alle scuole e altrettante alle associazioni. Per quanto riguarda gli orti di viale Cherasca l'’Amministrazione comunale di Alba ha già approvato il bando per l’assegnazione di 27 orti urbani che verranno destinati ai residenti della fascia d’età over 60 al fine di incentivare momenti di socializzazione ed incontro e promuovere i benefici dell’orticoltura. La concessione durerà fino al 30 marzo 2027.



Priorità verrà accordata alle domande presentate dagli assegnatari uscenti. Le domande di concessione degli orti urbani, con la relativa documentazione, dovranno essere presentate dal 15/04/2024 al 30/04/2024 utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Alba.

Per quanto riguarda gli orti di zona Mussotto è, invece, ancora attivo un bando fino al 2026.