Successo per il 48° Concorso Nazionale di Chitarre “Giovanni Ansaldi”

Pur avviluppato da una folta nebbia e da pioggia spesso battente, il 48° Concorso Nazionale di Chitarre “sac. M.° Giovanni Ansaldi” ha dimostrato la sua classica validità artistica, con musicisti di altissimo valore.

La serata d’apertura ha evidenziato che Davide Masi, di Gessate (Milano), premiato con il Trofeo “Ansaldi” lo scorso anno è ormai un concertista di validità nazionale, mentre la nuova proposta di Roxana Morcosanu, pluri premiata in vari Concorsi, con la proposta chitarra-voce recitante ha offerto una squisita occasione di avvicinarsi a originalissima interpretazione. La premiazione ha visto:

Cat. “A”: 1° Tornelli Davide di Sacile (Pordenone); 2° pari merito Belloc’h Ayanna, bulgara residente a Varese e Asia Boetti di Mondovì (Scuola comunale di Musica); 3° pari merito: Derenale Flavio di Busa(10 anni) e Mattia Pittaluga di Imperia.

Cat. B. 1° Marlon Adriano di Alba "Per la costanza di rendimentoin tutti i brani presentati. Per la serietà, la concentrazione e il bel suono".

2° Noam Wolf di Milano "Per la versatilità e la fantasia dimostrate in un programma variegato con particolare apprezzamento per il brano rinascimentale."

3° a pari merito: Alberto Maset di Sacile (Pordenone) "per la musicalità e per la sincerità nell'esporre la propria natura musicale".

e Filippo Parrella di Arzignano (Vicenza) "Per l'eleganza nel porgere il discorso musicale e l'espressività dimostrata nel brano d'obbligo".

Cat. “C”:

I° premio - Bardella Giulia di Bergammo: “Per l’interpretazione matura e brillante del repertorio affrontato”

II° premio - Giunta Alessandro di Verona- motivazione: “Per la cura del suono e l’eleganza del fraseggio musicale”

III° premio - Amatulli Giovanni – di Taranto, motivazione: “Per il piglio musicale e il repertorio di rilevante impegno

Menzione D’Alessandro Alessandro- motivazione: “Per la scelta del repertorio interessante e vario

“Giovani concertisti”

1° premio: MASCIA DAVIDE di Cagliari per la maturità interpretativa e la padronanza tecnica che, unite alla libertà espressiva interiorizzata in ciascuno dei diversi stili affrontati, hanno offerto una prova solida e interessante in ogni sua parte

2° premio: DAGLIO GIANLUCA di Novara

per la ricchezza sonora, sia timbrica che dinamica, che ha reso particolarmente toccante l'interpretazione del brano di Napoleon Coste, reso con profonda sensibilità

3° premio: COSTANTINI SEBASTIANO, di Orio Litta

per la capacità di condurre in modo naturale ed efficace il fraseggio, anche in contesti musicali ampi e complessi

Cat. “Musica d’assieme

Duo voce CAVINATO e chitarra Crenna - “per la scelta del repertorio e per la varietà interpretativa

Premio per miglior esecutore non chitarrista (Targa Camera dei Deputati) - Mariachiara CAVINATO per le spiccate abilità vocali nel repertorio spagnolo

Cat. “Musica d’Assieme Giovanile”: Maset/Tornelli di Sacile (Pordenone) - PRIMO PREMIO per il buon lavoro svolto sulla coesione sonora e sull’insieme

Gedda/Di Matteo - SECONDO PREMIO di Pino torinese, per la varietà ritmica e dinamica in particolare nel “Boogie Lélé” di Tisserand

Quintetto di Pino Torinese - TERZO PREMIO per il lavoro d’assieme nel brano “Introduction au tango”

Il coordinatore del concorso, Romolo Garavagno, esprime gratitudine profonda alla Provincia di –cuneo, per il supporto essenziale in varie modalità, al Senato della Repubblica alla Camera dei deputati, alla Giunta Regione Piemonte, al Prefetto di Cuneo, ai Lions club di Carrù e Mondovì, al Rotary Club di Mondovì, ai Sindaci di Carrù, Torre Mondovì, Cuneo, Garessio e Unione montana collegata, alla Ipercoop, all’Artigiano del cioccolato Silvio Bessone(che ha realizzato targhe con logo del concorso in cioccolato policromo), alla Camera di Commercio di Cuneo, alla Fornace Pilone(dono al vincitore della categoria giovani), alla fam Gasco ed a quelle Cugnod e Sacchi, alla Agenzia RM.

"Ovviamente - condlude Garavagno - un sincero grazie al sindaco di Pamparato dott. Borgna ed al commissario Straordinario di Roburent dott. D’angelo, al vice Sindaco di Pamparato lo scultore Giaccone, alla presentatrice Ivana Mussano, alle fondazioni Bancarie fondazione CRC, CRT, BAM, Banco Rurale ed artigiana di Pianfei e Rocca de’ Baldi. Colpiti siamo stati dalla mancanza della coppa che il Comune di San Michele in anni passati, dall’allora Sindaco Michelotti, offriva per ricordare appunto il m.° don Giovanni Ansaldi, nativo di Tetti Casotto, una delle poche altissime personalità che hanno onorato, negli anni ed in campo artistico proprio il sanmichelese".