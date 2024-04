Festa della Liberazione, all'Istituto Storico della Resistenza di Cuneo due incontri di riflessione

In vista dell’imminente ricorrenza del 25 aprile l’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo organizza due incontri di riflessione nella Sala del CDT di Largo Barale 1.

Il primo, progettato in collaborazione con la Fondazione Nuto Revelli, è previsto per le 17:30 di venerdì 19 aprile in ricordo di Gastone Cottino, da poco scomparso, con la presentazione di un suo scritto recentemente pubblicato dalle edizioni del Gruppo Abele – All’armi son fascisti – che sarà commentato da suo fratello Amedeo e da Livio Pepino, ex giudice torinese già presidente di Magistratura democratica.

Il giorno seguente, sabato 20 aprile alle 18, sarà la volta di un incontro-dibattito organizzato con la FIVL e l’Associazione partigiana Ignazio Vian sul tema dei giovanissimi nella Resistenza. A parlarne sarà Ernesto Billò, storico monregalese, autore di saggi e conoscitore della lotta partigiana cuneese, che proprio in un libro di recente pubblicazione ha evidenziato il ruolo di alcuni personaggi entrati poco più che ragazzi nelle file della Resistenza cuneese, monregalese e della Langa, distinguendosi per coraggio e dedizione.

L’ingresso a entrambe le iniziative è libero, fino a esaurimento posti.

Info al 349.1934153