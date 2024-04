La serie A arbitrale ad Alba per un allenamento con Matteo Marcenaro

Mercoledì 17 aprile gli associati della sezione arbitri Alba-Bra avranno la possibilità di conoscere e condividere una giornata “speciale” con l’arbitro di serie A Matteo Marcenaro.

Gli arbitri associati alla sezione avranno la possibilità di fare un allenamento direttamente con lui, presso il campo “Augusto Manzo di Alba”, e poi partecipare alla riunione alle 19.30 nel Palazzo Mostre&Congressi “G. Morra” in piazza Medford ad Alba, dove si formano i giovani arbitri, condividendo la preparazione di chi ha più esperienza.

Non sarà l’unico evento organizzato insieme ad arbitri delle categorie nazionali nel nostro territorio.

Infatti è già in programma per martedì 30 aprile, questa volta a Bra, la riunione con Angelo Galante, responsabile e designatore di tutti gli arbitri di Serie A di Calcio a 5.

Matteo Mercenaro è arbitro dal 2008, arbitro in serie C dal 2017 al 2021, e poi dal 2021 arbitro in serie A. Ha vinto il Premio Farina 2024, il Fischietto d’argento (miglior arbitro esordiente in A) 2021/2022 e il Premio Agnolin 2020/2021.

Per le sezioni arbitrali in realtà è abbastanza frequente condividere allenamenti e stage con arbitri di categorie superiori: è come se un giocatore di serie A passasse un’intera giornata, allenamento e riunione tecnica con una squadra di ragazzi delle giovanili.

L’appuntamento è dunque nel pomeriggio di mercoledì 17 aprile al campo “Augusto Manzo”.