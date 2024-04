Guarene, il Comune indice una gara per affidare la gestione del "barin"

Il Comune di Guarene ha comunicato l’intenzione di affidare in concessione i lavori di manutenzione straordinaria e la gestione del locale ex Scuole di San Michele, denominato «Barin», sito in via Paoletti 15-17, nel capoluogo, da adibirsi a pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Il locale si trova a pochi passi da piazza Roma, sede del palazzo comunale e tale struttura è da sempre un punto di riferimento per i guarenesi: i suoi spazi nel tempo sono stati adibiti a scuola, locali comunali e successivamente hanno ospitato un circolo.

Verrà dunque indetta apposita procedura di gara dalla Centrale Unica di Committenza (Cuc) di Alba, per partecipare alla quale è necessario iscriversi alla piattaforma "Traspare" entro e non oltre il 28 maggio 2024.

Una volta regolarmente iscritti, i soggetti interessati e in possesso dei requisiti previsti dal capitolato, saranno invitati dalla Cuc a partecipare alla procedura di gara, nei termini e con le modalità che verranno indicati in tale sede.

Il capitolato e i codici di iscrizione alla piattaforma sono visionabili sull’home page del comune di Guarene al seguente indirizzo: www.guarene.it.