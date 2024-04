Alba: modifiche temporanee alla viabilità in via Vernazza, via Oberdan e controviale corso Langhe

In programma nei prossimi giorni, nella Città di Alba, diversi lavori che porteranno alla modifica temporanea della viabilità in:

Via Vernazza

Per lavori edili il 24 aprile 2024 dalle ore 7.30 alle 15.00 sono istituiti:

- la chiusura al transito veicolare di via Vernazza, all’altezza del civico 13, con inversione del senso di marcia di via Alerino Como, nel tratto compreso tra via Giraudi e via Manzoni;

- l’obbligo di svolta a destra verso via Alerino Como per tutti i veicoli provenienti da via Vernazza e da via Manzoni;

- la sospensione temporanea dell’area pedonale del varco di piazza Rossetti per veicoli diretti in via Manzoni e via Alerino Como.

Registro ordinanze: 82 / 2024

via Oberdan

Per occupazione suolo pubblico il 22 aprile 2024, dalle ore 8.00 alle 12.00, è istituito il divieto di transito veicolare in via Oberdan all’altezza del civico 3. È previsto il doppio senso di circolazione per i soli residenti e le attività insediate in via Oberdan.

Registro ordinanze: 83 / 2024

controviale di c.so Langhe

Per occupazione suolo pubblico, dalle ore 7.30 alle ore 13.30 del 22 aprile 2024, è istituito il divieto di transito nel controviale di corso Langhe all’altezza del civico 38.