Alba, a breve il bando per assegnare i nuovi orti urbani di strada Occhetti

Orti urbani in strada Occhetti

Gli orti urbani di Alba si arricchiscono con l'aggiunta di quello situato in strada Occhetti, che servirà principalmente il quartiere Moretta.

La decisione è stata confermata durante la riunione della IV Commissione consiliare del Comune di Alba, tenutasi nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 aprile.

Questo nuovo spazio per gli orti urbani si aggiunge ai già esistenti in viale Cherasca e in frazione Mussotto, rispondendo alla crescente richiesta da parte dei cittadini, di avere un'area dedicata alla coltivazione.

Il bando per l'assegnazione degli orti in strada Occhetti sarà reso disponibile a breve, con l'auspicio di poter avviare le coltivazioni già durante questa estate. La concessione degli orti avrà una durata di tre anni, al fine di uniformare le scadenze con gli altri orti comunali. È prevista anche l'installazione di un comodo parcheggio auto, una zona per i rifiuti e alcune panchine, per favorire la convivialità e l'incontro tra le persone.

Per quanto riguarda gli orti in frazione Mussotto, è ancora attivo un bando di concessione fino al 2026.

È stato inoltre approvato un nuovo bando per l'assegnazione di 27 orti urbani situati in viale Cherasca. Questi orti saranno destinati ai residenti con un'età superiore ai 60 anni, al fine di promuovere momenti di socializzazione e i benefici dell'orticoltura. La concessione durerà fino al 30 marzo 2027 e non sarà automaticamente rinnovabile alla scadenza. Priorità sarà data alle domande presentate dagli assegnatari uscenti.

Le richieste di concessione degli orti urbani, insieme alla documentazione necessaria, dovranno essere presentate dal 15 al 30 aprile 2024, utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune di Alba (https://www.comune.alba.cn.it/it/page/orti-urbani-2) o presso gli uffici Servizi Sociali in via General Govone 11, durante gli orari di apertura al pubblico. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli Uffici al numero 0173/292272.