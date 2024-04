Terme di Valdieri, la Provincia riapre la strada nella serata di venerdì 19 aprile

La Provincia apre oggi venerdì 19 aprile alle ore 18 la strada provinciale 239 per le Terme di Valdieri che, come ogni anno, è rimasta chiusa durante il periodo invernale per il rischio valanghivo.

I lavori di ripristino della viabilità, che hanno riguardato la rimozione con mezzi meccanici di cinque valanghe sulla carreggiata di cui due di grandi dimensioni, si sono svolti durante questa settimana.

Oltre ai cantonieri e ai tecnici della Provincia, hanno coinvolto in sinergia personale delle Aree Protette Alpi Marittime e del Comune di Valdieri.

Il transito sulla strada riaperta richiederà, comunque, prudenza da parte degli utenti, anche in considerazione delle avverse condizioni meteo che prevedono basse temperature, ghiaccio e neve per i primi giorni della prossima settimana.