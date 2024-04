Ritorno del freddo, Saluzzo proroga al 30 aprile l'accensione dei sistemi di riscaldamento

Viste le previsioni meteo con temperature in drastica diminuzione e sotto la media del periodo, il sindaco di Saluzzo ha firmato un’ordinanza per consentire l’accensione dei sistemi di riscaldamento nel territorio comunale, anche oltre il termine fissato per legge al 15 aprile.

E’ previsto, infatti, che fino a martedì 30 aprile sia possibile azionare gli impianti non più di sei ore e mezza al giorno, per raggiungere temperature massime di 17° (più 2 di tolleranza) per attività industriali, artigianali e assimilabili e di 19° (più 2 di tolleranza) per tutti gli altri edifici.