Raccolte tutte le firme per le liste a sostegno di Franco Demaria sindaco a Saluzzo

Basta una giornata di raccolta firme per le 6 liste di “Insieme si Può per Franco Demaria Sindaco” per raggiungere il quorum necessario alla presentazione delle stesse.

In otto ore di presenza in piazza, 4 stamattina al mercato in piazza Cavour, e 4 nel pomeriggio in corso Italia, il gruppo saluzzese del candidato sindaco Demaria ha raccolto 900 firme in appoggio alle 6 liste: Città Democratica, Città Futura, Polo Civico, Sinistra Saluzzese, Una Città da Amare e Uniti per Saluzzo.

La legge richiede un minimo di 100 firme ma, per sicurezza in quanto qualche firma potrebbe essere annullata dalla Commissione di controllo, i responsabili di Insieme si Può per quanto riguarda la documentazione elettorale (Roberto Pignatta, Gianluca Arnolfo e Lidia Barberis) avevano previsto un minimo di 130 firme per lista.

In realtà vista la grande partecipazione di cittadini saluzzesi il traguardo è stato raggiunto quasi all'unanimità a metà pomeriggio e si è andati ben oltre.

"Ringrazio i candidati che si sono impegnati affinchè la nostra raccolta potesse concludersi in una sola giornata – ha commentato il candidato sindaco Franco Demaria –, gli assessori ed i consiglieri che si sono prestati per autenticare le firme e la cittadinanza per l'ottima risposta e la grande disponibilità. Tutto ciò ci permette di proseguire il nostro cammino elettorale nel migliore dei modi».

"Avevamo previsto degli spazi di raccolta firme anche per mercoledì 24 e sabato 27 aprile – ha detto il presidente di Insieme si Può Carlo Ravazzi – ma visto che abbiamo esaurito il nostro compito, useremo quegli spazi per incontrare la cittadinanza e confrontarci con i saluzzesi sul programma elettorale".

Da lunedì 29 aprile, poi, prenderanno via gli incontri di quartiere con, prima tappa, Castellar.