Ceva raddoppia il servizio di sicurezza fuori dagli istituti scolastici

Più sicurezza per gli studenti e per gli insegnanti: è questo ciò che si propone l’iniziativa del Comune di Ceva - approvata nell’ultima seduta di Giunta -, che ha stipulato una collaborazione con il Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche EkoCLub International ODV – Sezione di Cuneo, per aumentare la vigilanza nei pressi degli istituti scolastici negli orari di entrata ed uscita dalla scuola.

Il nuovo servizio potenzierà il lavoro già messo in atto dalla Polizia Locale che continuerà la sua attività di vigilanza davanti alle scuole di Ceva. In supporto ci saranno le Guardie Ecologiche.

Il servizio di vigilanza in convenzione con il Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche EkoCLub International ODV inizierà una volta portate a termine tutte le procedure, per cui si prevede che partirà a settembre, all’inizio del prossimo anno scolastico.