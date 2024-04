Ampia partecipazione a Valdieri per la "Festa del socio"

Nella giornata di domenica 21 aprile presso la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Valdieri, si è tenuta la festa del Socio. Inizialmente dalle 8.30 si è iniziato il tutto con il tesseramento dei nuovi e vecchi soci.

Successivamente si è svolta l’assemblea, molto partecipata. Il Presidente del Direttivo Stefano Lovera, ringraziando tutti i partecipanti, ha posto in evidenza come la SOMS di Valdieri, stia portando avanti diversi progetti soprattutto anche per il territorio della Valle Gesso. Importante come evidenziato dall’Architetto Di Maria e dalla Dr.ssa Tropini, il Progetto del “ Caffè in Società “, rivolto alle persone anziane sole, ed a chi ha problemi con malattie neuro degenerative.

Dopo la formazione nei mesi di dicembre e gennaio per gli operatori, il progetto è iniziato a marzo, e sta riscuotendo un’ottima affluenza di persone da tutta la valle, soprattutto perché si è creato un clima sereno ed accogliente, che permette alle persone coinvolte di passare un ora in perfetta tranquillità. Si ringraziano per questo i Comuni di Valdieri, Entracque e Roaschia, l’Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime, la Fondazione Onlus Istituto Imberti Grandis di Valdieri, per i contributi rilasciati per lo sviluppo del progetto. Oltre alla parte assistenziale come evidenziato dal Segretario Diego Di Tullio, importante è per la SOMS la parte culturale , attraverso sia con le serate del Cinema che nell’estate 2023 hanno avuto un ottimo successo, quest’anno riverranno riproposte, ma si amplieranno da un punto di vista territoriale coinvolgendo anche Andonno e Roaschia con due serate.

Le serate culturali storiche verranno riproposte anche durante i prossimi mesi. Per la parte Associativa ed Economica come evidenziato dall’Avv. Giordana, la SOMS ha chiuso in attivo il proprio Bilancio, soprattutto grazie a vari contributi ottenuti anche all’iscrizione all’ RUNTS il Registro nazionale del Terzo Settore, che ha permesso alla SOMS di Valdieri di partecipare ai vari Bandi delle varie Fondazioni presenti sul territorio. Contributi dovuti anche al tesseramento ed alle donazioni dei vari Soci. Dopo l’approvazione del Bilancio da parte dell’assemblea, la festa è proseguita con il pranzo.

Si ringraziano Il Coordinatore Provinciale delle SOMS Emilio Rinero, sempre presente alle iniziative delle SOMS, il Comune di Valdieri il Sindaco Guido Giordana, ed il Consigliere Davide Tonello, e tutti i partecipanti alla festa. Si ricorda che ancora è aperta presso la Sala Consigliare della SOMS di Valdieri la mostra dedicata a Dante Livio Bianco il Partigiano e l’Alpinista.