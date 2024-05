Elezioni, corsa a tre a Frabosa Sottana: si ricandida il sindaco Adriano Bertolino

Scioglie le riserve e ufficializza la sua candidatura il sindaco uscente di Frabosa Sottana, Adriano Bertolino, che sarà in corsa alle amministrative di giugno per il suo terzo mandato con la squadra “Tra voi per Frabosa Sottana”.

"È stata una scelta ponderata e condivisa - spiega Bertolino - Se ci cittadini ci confermeranno la fiducia ci rimetteremo con impegno e passione a disposizione della comunità. Per noi sarebbe anche un modo di dire grazie a un territorio che, negli anni, ci ha dato tanto e del quale siamo orgogliosi

In questi ultimi cinque anni, nonostante la pandemia e le difficoltà che ha causato, abbiamo posto le basi e dato avvio a diversi progetti che ci piacerebbe accompagnare fino alla realizzazione.

Abbiamo investito su opere prioritarie come strade, messa in sicurezza del territorio, interventi di efficientamento e risparmio energetico, cercando inoltre di intercettare contributi a sostegno dell'economia del nostro territorio.

Il gruppo che presenteremo per le prossime amministrative sarà rinnovato al 50% ed è composto da persone motivate che vogliono mettersi a disposizione per il paese.

Crediamo che sia fondamentale per il nostro territorio continuare a sostenere il comparto neve e incentivare il turismo, non solo invernale ma a 360°, a servizio di tutta la valle. Nel nostro programma, che presenteremo nelle prossime settimane, prioritario saranno il senso di comunità e la rete con il territorio, con particolare attenzione ai servizi scolastici, alle famiglie e ai giovani."

Sarà una corsa a tre a Frabosa Sottana, dove a sfidare il sindaco uscente saranno Emanuela Carletto con “Frabosa Futura” e Michele Baracco con “Rinascita”.